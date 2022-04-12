Beş koldan diplomasi

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TÜRKİYE bir süredir ilişkilerinde sıkıntı yaşadığı komşularıyla normalleşme adımları atıyor. Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da parti toplantılarında yaptığı değerlendirmelerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Ermenistan’la ilişkilerin normalleştirilmesi için adımlar atıldığını ve bu alanda yeni gelişmeler yaşandığını aktardı.

BAE VE SUUDİLERLE MESAFE KAT EDİLDİ

Çavuşoğlu’nun, “BAE ile mesafe katettik, Suudilerle de öyle. Cemal Kaşıkçı davasının iadesi ve adli yardım mekanizması da ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında işletildi” dediği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail konusunda ise şunları söyledi:

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BAKAN AKAR’LA İSRAİL’E ZİYARET

“İsrail’le ilişkilerde de önemli gelişmeler var. İsrail’e bir ziyaretimiz olacak. Filistin de Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri geliştirilmesinden memnun. Bir rahatsızlıkları yok. Hatta Filistin Hükümeti bize ‘İlişkileri düzeltmenizi destekliyoruz. Bu sürecin Filistin sorununun çözümüne de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim de çıkarımıza olur’ mesajı verdi.” Çavuşoğlu, İsrail ziyaretinin bu ay içerisinde yapılacağını tekrarladı. Daha önce 3 Nisan’da yapılması beklenen ziyaretin takvimi değişirken, ziyarete eşlik edecek bakan da değişti. Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yapılacağı duyurulan ziyaretin, ay sonuna kadar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yapılacağı ortaya çıktı.

Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’la Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelmişti.

ERMENİSTAN’LA YENİ BOYUT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail gezisinin bu ziyaretten sonra planlanacağı belirtiliyor. Ayrıca, mart ayında Antalya’da yapılan Diplomasi Formu’nda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Çavuşoğlu’nun yaptığı görüşme, bir süreden beri askıda olan ilişkilere yeni bir boyut kazandırdı.

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MISIRLI BAKANLA İSTANBUL’DA İFTAR

Çavuşoğlu bu konuda parti toplantısında bilgi verirken, “Ermenistan’la ilişkilerin düzeltilmesi konusunu, Azerbaycan’la koordine içinde yürütüyoruz. Ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı ile herhangi bir aksilik olmazsa yakında İstanbul’da iftarda bir araya geleceğiz” dedi.