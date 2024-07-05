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Beryl Kasırgası yıktı geçti: 10 kişi öldü

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#Atlantik Okyanusu#Beryl Kasırgası#Karayipler
Beryl Kasırgası yıktı geçti: 10 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:00

Atlantik Okyanusu’nda oluşan Beryl Kasırgası, Karayipler’i vurdu. Ada sakinlerinin neredeyse tamamı evlerini kaybetti. Jamaika’da 10 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, Beryl Kasırgası’ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesinin beklendiğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda “Beryl Kasırgası’ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı. Bununla beraber, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğu kaydedildi. Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler’in merkezinde şiddetini koruyacağı kaydedilmişti. Beryl Kasırgası nedeniyle Jamaika’da 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Beryl Kasırgası yıktı geçti: 10 kişi öldü

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400 EV YIKILDI

Venezuela’nın devlet kanalında da, Beryl Kasırgası’nın Venezuela’nın kuzeydoğusunu vurması sonucu birçok bölgenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da basına yaptığı açıklamada, Sucre eyaletinde kasırga nedeniyle 400 evin tamamen yıkıldığını, 8 bin evin ise kısmen etkilendiğini duyurdu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin yayımladığı son rapora göre “kategori 4”e düşen Beryl Kasırgası, Karayip Denizi boyunca kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam edecek.

ALARMA GEÇİLDİ

Kolombiyalı yetkililerin yaptığı açıklamada kasırganın Magdalena, Cesar ve La Guajira yönetim merkezlerinde orta şiddette yağış ve kuvvetli rüzgara yol açmasının beklendiği bildirildi. Meksika’da ise Yucatan Yarımadası’nı vurması öngörülen Beryl öncesi 8 bin 500 asker, arama kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirildi.

 

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#Atlantik Okyanusu#Beryl Kasırgası#Karayipler

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