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Beryl kasırgası Texas'a ulaştı! Can kaybı 11’e yükseldi...

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#Beryl Kasırgası#Abd#Texas
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 12:11

Amerika'da Beryl Kasırgası nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken kasırganın Texas eyaletine kadar ulaştığı öğrenildi.

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Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor. İlk olarak Karayip ülkelerinde ardında da Yucatan Yarımadası’nda yıkıma yol açan Beryl Kasırgası’nın bilançosu ağırlaşıyor.

Ulaştığı bölgelerdeki binalarda büyük hasar bırakan ve elektrik tellerini deviren kasırgada can kaybı 11’e yükseldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarına yol açan ve bugün Texas’a ulaşan kasırga nedeniyle uçuşların çift yönlü askıya alındığı belirtilirken, ölümcül bir kasırga olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuldu. Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, 120 bölgeyi afet bölgesi ilan etti.

Eyaletin en büyük şehri Houston dahil birçok şehirde kasırga nedeniyle eğitime ara verildi. Sahil kasabalarında ise az sayıda tahliye emri verildi.
Texas eyaletinin güneyindeki Corpus Christi, Galveston, Houston şehirlerinin çevresindeki büyük petrol limanları kapatılırken, Shell ve Chevron gibi petrol şirketleri Meksika Körfezi açıklarında bulunan üretim sahasındaki personelini tahliye etti.

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#Beryl Kasırgası#Abd#Texas

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