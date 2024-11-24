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Bert Fırtınası İngiltere'yi vurdu!

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#Bert Fırtınası#İngiltere#Fırtına
Bert Fırtınası İngiltereyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 16:04

İngiltere'de etkili olan Bert Fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fırtına sel, elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, fırtına sebebiyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hampshire'da ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu 60'lı yaşlardaki kişi hayatını kaybetti. Batı Yorkshire'da meydana gelen kazada 34 yaşındaki, Northamptonshire'da da araçların çarpışması sonucu 40'lı yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere Meteoroloji Ofisinin (Met Office) açıklamasında, İngiltere, Galler ve İskoçya genelinde dün akşam 200'den fazla sel uyarısının yapıldığı, ülkenin büyük bölümünde yoğun yağış ve rüzgar yüzünden "sarı alarm" uyarısının sürdüğü bildirildi.

Galler bölgesinde de bir evin yakınında meydana gelen toprak kaymasında 5 yetişkin ve 5 çocuk kurtarıldı. Olayın ardından bölgeye acil durum ekipleri konuşlandırıldı.

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Kuzey İrlanda'nın Down ve Tyrone bölgelerinde de çok sayıda evi su bastı.

25 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Şiddetli fırtına nedeniyle ülke genelinde bazı tren ve feribot seferleri iptal edildi, bazı seferler de yarına kadar durduruldu. Ayrıca, fırtınanın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle yaklaşık 25 bin ev elektriksiz kaldı.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband, yaptığı açıklamada, enerji şirketleriyle iletişim halinde olduklarını ve kesintilerin hızla giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, halka fırtınanın etkilerinden korunmak için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kötü hava koşullarının akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Ofisinden dün yapılan açıklamada, kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara neden olan Bert Fırtınası sebebiyle "çoklu tehlikeli olayların meydana gelebileceği" uyarısında bulunulmuştu.

Açıklamada, şiddetli fırtına yüzünden seyahatlerde aksamalar ve su baskınlarının olabileceği, bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 113 kilometreye ulaşabileceği belirtilmişti.

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#Bert Fırtınası#İngiltere#Fırtına

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