Berlusconi Arnavutluk'u ziyaret ediyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya Başbakanı Silvio Berluskoni, enerji sektöründe bazı önemli projeler için yarın Arnavutluk'a geliyor.

Basın haberlerine göre, Arnavutluk Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanı Genc Ruli, İtalyan tarafıyla enerji sektöründe iki önemli sözleşme imzalayacak.



İtalya'nın Falcone grubuyla imzalanacak 1 milyar Avro değerindeki sözleşme, İtalya'ya deniz altında gaz hattı inşa edilmesini öngörüyor. Arnavutluk'un Karaburun bölgesinde rüzgar aracılığıyla enerji üretimini öngören 1,5 milyar Avro değerindeki ikinci sözleşme, İtalya'nın Mocanda grubuyla imzalanacak.



Ülkesinde son yıllarda yaşanan enerji krizinden dolayı, Başbakan Sali Berişa'nın nükleer santral inşa etmeyi planladığı, plana İtalya'dan destek geldiği belirtiliyor.



Arnavutluk Bilimler Akademisinin bu amaçla merkezi Viyana'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile temaslarda bulunduğu ve nükleer santral inşaatı hakkında yasal çerçeve hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor.

