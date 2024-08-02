Berlin'in yerini Ankara mı alıyor? İşte ABD ve Rusya arasında önde gelen mahkum takasları...

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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinatörlüğünde soğuk savaştan bu yana görülen en büyük mahkum takaslarından biri gerçekleştirdi. Batı hapishanelerinde bulunan 2'si çocuk 10 kişi Rusya'ya gönderilirken, Rusya hapishanelerinde bulunan 13 kişi Almanya'ya, 3 kişi de ABD'ye gönderildi. Rusya'nın serbest bıraktığı kişiler arasında Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan da bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ZAFERİ
Dünya bu takası Türkiye'nin diplomatik zaferi olarak tanımladı. Soğuk Savaş yıllarında Doğu ve Batı Berlin sınırında yapılan mahkum takasları için son yıllarda Ankara öne çıkıyor. Daha önce de Türkiye'de Rusya ve ABD arasında önemli değiş tokuşlar meydana geldi.
GÖRÜŞMELER ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ
Bunlardan en önemlilerinden biri de geçtiğimiz yıl gerçekleşen ABD Kadın Basketbol Milli Takımı yıldızı Brittney Griner ile Rus silah taciri Viktor Bout'u içeren takas. Spor yaşamını Rusya'da sürdüren basketbolcu Brittney Griner, Moskova Havalimanı'nda valizinde kenevir yağı bulunması üzerine tutuklandı. Griner bu yağı ABD'de doktor tavsiyesi sonucu reçete ile kullandığını belirtmesine karşın uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 9 yıl hüküm giydi. Hayatı Lord of War isimli Hollywood filmine ilham olan Viktor Bout ise silah kaçakçılığı nedeniyle ABD'de 2008 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki mahkumun takası için ABD ve Rus istihbarat şeflerinin Ankara'da görüştükleri açıklanmıştı.
Brittney Griner
UKRAYNALI KOMUTANLAR ESENBOĞA'DA
Ukrayna'da savaş devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı Ukrayna ve Rusya arasında esir takası olması için devreye girdi. Takas Ankara'nın Esenboğa havalimanında gerçekleşirken takas edilenler arasında Ukrayna'nın Azov Taburu Komutanları ile Ukrayna'nın Rusya yanlısı siyasetçisi Viktor Medvedçuk'un olması göze çarpıyor. Ukrayna'nın savaşta NATO ve ABD tarafından desteklenmesi ile bu esir değişimi Rusya ile Batı dünyası arasındaki takaslarlar arasında gösteriliyor.
TÜRKİYE'DE ESİR TAKASI
Eski bir ABD Deniz Piyadesi olan Trevor Reed, 2019'da Moskova'da sarhoş bir şekilde polise saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı. Reed dokuz yıl hapis cezası aldı. Pilot Konstantin Yaroshenko, 2010 yılında Liberya'da uyuşturucu dağıtım planına dahil olduğu gerekçesiyle tutuklandı. ABD'ye iade edildi ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 Nisan 2022'de Türkiye'deki bir havalimanında değişim gerçekleşti.
Gary Powers