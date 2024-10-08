Berlin’den Türkiye’ye silah satışına onay

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Almanya’da yayımlanan haftalık “Der Spiegel” dergisi, Federal Güvenlik Konseyi’nin kısa bir süre önce gizli yapılan toplantısında Türkiye’ye 336 milyon Euro değerinde silah ihracına onay verdiğini bildirdi.



FÜZE VE YEDEK PARÇA



Federal Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye’ye 100 adet hava savunması güdümlü füzesinin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar, fırkateynler ve torpidoların modernizasyonu için malzeme ve yedek parça ihracına onay verdiğini doğruladığı da belirtildi. RAM tipi güdümlü füzelerin 100 milyon Euro, Thyssenkrupp işletmeleri tarafından üretilen SeaHake tipi 28 adet torpidonun da 158 milyon Euro değerinde olduğuna da işaret edildi. Almanya’nın yıllardır Türkiye’ye silah ihracına izin vermediği belirtilirken, geçen yıl sadece 1.22 milyon Euro’luk projeye onay verildiği de hatırlatıldı. Öte yandan Almanya’nın geçen yılki silah ihracının büyük bir bölümü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olmak üzere 12.2 milyar Euro’yu bulduğu, bu yılın ilk 9 ayında da 11 milyar Euro değerinde silah satışına onay verildiği de kaydedildi.