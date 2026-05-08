Berlin’den Atina’ya Türkiye baskısı

Yunanistan’daki savunma portalı Militaire.gr’de yayımlanan bir analize göre, Fransa’nın Avrupa savunmasındaki artan etkisini dengelemek isteyen ve “tarihi müttefiki” Türkiye’ye yönelen Almanya, Atina’ya bu bağlamda yüklenmeye başladı.

Buna göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bu hafta Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ile Atina’da yaptığı ikili görüşmede, AB–Türkiye ilişkilerini engelleyen Yunan vetosunun kaldırılması yönünde sert bir üslup takındı.

YUNANİSTAN ‘ZAYIF HALKA’

Yunan Bakan ise, Alman tarafının çıkışlarına karşı sessiz kalmakla eleştirildi. Yerapetritis’in yaptığı “müttefiklere karşı silah kullanılmaması” çağrısı, Ankara’nın satın aldığı ve Almanya’nın da ortak üreticileri arasında yer aldığı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına bağlandı.

Analizde, AB ile Türkiye arasında gelişen stratejik işbirliğinde Yunanistan’ın “zayıf halka” durumuna düşebileceği yönünde uyarısı da yapıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümsüz kalmasının, Atina açısından ciddi risk oluşturabileceği savunuldu.