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Berlin’deki eyalet seçim sonuçları netleşiyor... Elif Eralp’ın Berlin’in eyalet başbakanı olmasının önü açıldı

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#Elif Eralp#Berlin#Sol Parti
Berlin’deki eyalet seçim sonuçları netleşiyor... Elif Eralp’ın Berlin’in eyalet başbakanı olmasının önü açıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 20:24

Almanya’nın Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılan eyalet seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Sol Parti 25,8 oy ile Berlin’de birinci sırada yer alırken, partinin başbakan adayı Elif Eralp’ın Berlin’in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Mecklenburg-Vorpommern’de ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), yüzde 37,1 oy ile birinci sırada yer alıyor.

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Almanya’da ülke siyasetinin geleceğini yakından ilgilendiren Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimler yerel saat ile 18.00’da sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Yaklaşık 2 buçuk milyon seçmenin bulunduğu Berlin’de seçmenler, 2 bin 542 sandıkta verdikleri oylarla eyalet parlamentosu ve belediye meclis üyelerini belirledi.

ERALP’İN BERLİN EYALET BAŞBAKANI OLMASININ ÖNÜ AÇILDI

İlk kez 16 yaşını dolduranların da oy kullanabildiği Berlin’de resmi olmayan ilk sonuçlara göre göre Sol Parti, yüzde 25,8 oyla sandıktan birinci çıktı. Böylece Türk kökenli Sol Parti adayı Elif Eralp’in Berlin Eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Eralp’ın başbakanlığı yapılacak koalisyon görüşmelerinin ardından netleşecek.
Sandık çıkış anketlerine göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin’deki seçimleri yüzde 20 oy oranı ile ikinci sırada tamamladı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16 oy ile sandıktan üçüncü, Yeşiller partisi ise yüzde 15 oy ile dördüncü sırada çıktı. Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı ise yüzde 12’de kaldı.

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Berlin’deki eyalet seçim sonuçları netleşiyor... Elif Eralp’ın Berlin’in eyalet başbakanı olmasının önü açıldı

 

RESMİ OLMAYA SONUÇLARA GÖRE AFD, MECKLENBURG-VORPOMMERN’DE BİRİNCİ

Yaklaşık 1 buçuk milyon seçmenin bulunduğu Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise seçmenler 71 parlamento üyesini belirlemek için sandığa gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre AfD, bu eyalette yüzde 37,1 oy alarak birinci oldu. Sosyal Demokrak Parti (SPD) yüzde 35,6 ile ikinci sırada yer aldı. Sol Parti ise yüzde 7,4 sandıktan üçüncü sırada çıktı.

Merz2in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise yüzde 5 barajını kıl payı aştı. CDU yüzde 5,4 oy ile tarihinin en düşük oy oranlarından birini aldı.

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#Elif Eralp#Berlin#Sol Parti

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