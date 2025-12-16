Berlin’de Ukrayna pazarlığı... Zelenski’den iki kritik mesaj: Toprak vermem ama NATO’dan vazgeçerim

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşını bitirmek için ortaya attığı 28 maddelik planla hareketlenen Ukrayna pazarlığının merkez üssü önceki gün ve dün Almanya başkenti Berlin oldu. Görüşmeler Ukrayna’nın toprak bütünlüğü noktasında düğümlendi. Hatta Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’ya toprak vermemek için NATO üyeliği hedefinden vazgeçmeye hazır olduğunu ilan etti.

AMERİKALILAR MASADA

Zelenski, önceki gün ilk olarak Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner ile masaya oturdu. Zelenski’nin yanında Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer aldı. Rusya yanlısı görülen 28 maddelik plan şimdilerde 20 maddeye indirilirken Witkoff, “Önemli ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim” dedi. Ancak sızan bilgilere göre Zelenski, yüzde 20’lik toprak tavizi öngören maddeyi reddetti. Amerikan tarafı ise kısmi Rus işgali altındaki Donetsk ve Lugansk Rus kontrolüne verilmeden planın Rusya lideri Vladimir Putin’e kabul ettirmenin imkânsız olduğunu savunmaya devam etti. Öte yandan Zelenski, Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi halinde Ukrayna’nın NATO üyeliği hedefinden vazgeçeceğini açıkladı.

AVRUPALILARLA ZİRVE

Ukrayna, NATO’nun 5’nci maddesini anımsatan ikili güvenlik anlaşmaları karşılığında NATO hayalinden vazgeçmeyi kabul etmiş oluyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenski’nin geri adımı üzerine “Bizim için bu nokta son derece önemli. Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO’ya alınmaması barışın sağlanmasında en önemli maddelerin başında yer alıyordu” dedi. Zelenski dün akşam ise Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Finlandiya, NATO ve AB liderleriyle ortak bir zirvede buluştu.

YÜZDE 90’I ÇÖZÜLECEK

Bu arada ABD’li bir yetkili “Son görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların %90’ının çözülebileceğini” söylerken, başka bir yetkili de “güvenlik garantileri ortaya çıkan anlaşmanın merkezinde yer alıyor ve NATO’nun 5. maddesine benzer bir şekilde tanımlanıyor” ifadelerini kullandı.

RUS PARALARI AVRUPA’YI GERDİ

Rusya’nın Avrupa bankalarında dondurulmuş 246 milyar Euro’su Avrupa’da tartışma yaratmaya devam ediyor. Avrupa Birliği, savaşı başlatan taraf gösterilen Rusya’nın paralarını süresiz dordurma kararı aldı. Oysa ABD Başkanı Trump, bu paraların önemli bir bölümünün ABD denetiminde barış planının hayata geçirilmesi için kullanılmasını öneriyordu. Avrupa bir yandan da bu paranın bir kısmının savaş tazminatı olarak Ukrayna’ya ödenmesinin yolunu arıyor. Rus tarafı AB yönetiminin davranışlarını “hırsızlık” olarak tanımlayarak Moskova’daki tahkim mahkemesi üzerinden 193 milyar Euro’luk tazminat davası açtı. Bu davanın AB açısından yaptırım gücü bulunmuyor.