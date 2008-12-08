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Berlin'de Türkler camilere akın etti

Kurban Bayramı, Almanya'nın çok sayıdaki kentinde de coşkuyla kutlanıyor. Başkent Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları, Bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat da başkentteki en büyük camilerden biri olan Şehitlik Camii'nde vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.

Bayram namazından önce vaaz veren Başkonsolosluk Din Hizmetleri Ataşesi Hasan Hayri Yaşar, özellikle Bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılması ve insanların birbirlerine her konuda yardımcı olması gereğine işaret etti.

Şehitlik Camii imamı Mustafa Aydın, Türkçe hutbe okuduktan sonra Almanca olarak da Kurban Bayramı hakkında bilgi verdi.
Başkonsolos Pulat, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Almanya'nın diğer birçok kentinde de Müslümanlar Bayram namazı için camileri doldurdu.

KÖLN'DE BAYRAMLAŞMA

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, Merkez Camii'ne giderek vatandaşlarla bayramlaştı.
Burada vatandaşlara Türkçe olarak “Bayramınız kutlu olsun” diyen Schramma, camiye gelerek cemaatle birlikte olmaktan ve onlarla bayramlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yeniden inşa edilecek Merkez Camii'ne bundan sonra daha sık geleceğini ifade eden Schramma, “Bayram vesilesiyle buradan herkese huzur, mutluluk, barış dolu günler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

DİTİB Genel Başkanı Sadi Arslan da Schramma'nın bu mutlu günde yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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