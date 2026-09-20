Berlin'de seçim günü: Türk kökenli Eilf Eralp tarihi zafer peşinde

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Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimler için halk sandık başına gitti. Eyalet meclislerini seçmek için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başladı. Seçmenler, yerel saatle 18.00’e (TSİ 19.00) kadar oy kullanabilecek.

Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yaklaşık 1,3 milyon seçmen bulunuyor. Her iki eyalette de 16 ve 17 yaşındaki Alman vatandaşları, ilk kez eyalet seçimlerinde oy kullanabilecek. Başkentte seçim kampanyasının öne çıkan konuları arasında konut ve kira fiyatları, trafik, güvenlik, göç ve kentteki yaşam maliyetleri yer alıyor.

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BERLİN SEÇİMLERİNDE SOL PARTİ VE CDU YARIŞIYOR

Nazi dönemi, Doğu ve Batı'ya bölünme, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve yeniden birleşen Almanya'nın başkenti yeni olma gibi birçok olayı yaşamış olan Berlin, şimdi kritik bir seçimle karşı karşıya. Seçim öncesi yapılan son anketlere göre, sadece CDU ve Sol Parti'nin birinci olup belediye yönetimini ele alma şansı var. Her ikisinin de koalisyon ortağı olarak Yeşiller ve SPD'ye ihtiyacı olması muhtemel görünüyor. Anketlerde üçüncü sırada yer alan AfD ile ise kimse çalışmak istemiyor.

CDU'nun adayı Stefan Evers, görevdeki CDU'lu Kai Wegner'in partinin adaylığından çekilmesinin ardından on hafta içinde yarışa hazırlanmak zorunda kaldı. 45 yaşındaki Elif Eralp ise Berlin'in ilk Türk kökenli Müslüman belediye başkanı olmayı hedefliyor. Başkentin nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı göçmen kökenli. Almanya'da 39 bin kişiyle rekor sayıya ulaşan vatandaşlık kabulleri, bu kişilerin çoğunun oy kullanabilmesini sağlıyor.

Bild gazetesi, seçimden önce iki adayla röportaj yaparak Berlin'e ilişkin hedeflerini sordu. Eralp, göçmenler için güvenli bir Berlin yaratmak istediğini kaydederek, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in göçmen karşıtı politikalarını eleştirdi.

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''MERZ, İNSANLARIN GÜNLÜK DERTLERİYLE İLGİLENMİYOR'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik eleştirilerde bulunan Elif Eralp, "Friedrich Merz, insanların günlük dertleriyle ilgilenmiyor. Ve ciddi ciddi her gün çok çalışan insanların hiçbir sebep yokken hasta numarası yapıp işe gitmediklerini düşünüyor. Bunun da ötesinde, sağlık, kapsayıcılık ve sosyal hizmetler için ayrılan fonları kesiyor." dedi.

"KİRA TAVANI GETİRECEĞİZ"

Elif Eralp, seçilmesi durumunda eyaletin konut politikasında değişikliğe gideceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kira bedellerini yasadışı bir şekilde artırarak insanları geçim sıkıntısına sürükleyen küstah ev sahipleri ve büyük emlak şirketlerine karşı hukuk ve yasaları uygulayacağız. Eyalete ait konut şirketlerinde, 400 bin haneyi derhal rahatlatacak bir kira tavanı uygulamak istiyoruz; daha fazla sosyal konut inşa edeceğiz ve spekülasyonu önlemek için büyük gayrimenkul şirketlerinin kamulaştırılmasına ilişkin halk oylamasını hayata geçireceğiz."

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'BERLİN, MÜLTECİLER İÇİN GÜVENLİ BİR SIĞINAK OLMALI'

Entegrasyon ve mülteci politikalarına ilişkin yaklaşımlarına değinen Eralp, "Berlin'de yaşayan herkesin katılım sağlayabilmesi, çalışabilmesi gerekir. Ve mülteci çocukların konteynerlerde yatması değil, normal okullara gidebilmesi gerekir; ancak bu şekilde herkes için en iyisi olacak başarılı bir entegrasyon mümkün olabilir. Berlin, mülteciler için güvenli bir sığınak ve aynı zamanda vasıflı işçilerin çalışmaktan mutluluk duyduğu bir yer olmaya devam etmelidir." diye konuştu.

Eyalet verilerine göre, Berlin'de yaklaşık 53 bin evsiz yaşıyor. Mevcut politikalarda bir değişikliğe gidilmezse, bu sayının 2030 yılına kadar 90 bine yaklaşacağı öngörülüyor.

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'YOKSULLUĞU ÖNLEYECEK TEMEL EMEKLİ MAAŞI İSTİYORUZ'

Elif Eralp, emeklilik politikasına ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etti:

"Birçok insan tüm hayatı boyunca çalışmış ve sonunda emekli olduklarında her kuruşu üç kez saymak zorunda kalıyor. Bu doğru olamaz. Yoksulluğu önleyen temel bir emekli maaşı istiyoruz ve Berlin Belediye Başkanı olarak, Bundesrat'ta Almanya'daki tüm emeklilerin sesi olacağım."

AFD'NİN SAKSONYA-ANHALT ZAFERİ SONRASI GÜVENLİK DUVARI TARTIŞMASI

AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki zaferinin ardından aşırı sağcı partiyi izole etmeyi amaçlayan "güvenlik duvarının" hala güncel olup olmadığı sorusuna yanıt veren Stefan Evers, "Hiçbir türden radikalle çalışmıyorum. Kışkırtıcılara ve onların sahte vaatlerine ihtiyacımız yok. Ben sağduyuya ve sonuçta işe yarayan çözümlere güveniyorum." açıklamasını yaptı.

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Elif Eralp ise konuya ilişkin "AfD, göçmen kökenli insanlara karşı nefreti körükleyen aşırı sağcı bir partidir. Parti ve pozisyonları siyasi olarak izole edilmelidir. Ancak bu yeterli değil; mevcut hükümete karşı protesto amacıyla AfD'ye oy verenlerle de konuşmak önemli. Oraya gitmeli, onları dinlemeli ve her şeyden önce herkesin yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz. Nereden geldiklerine ya da ne kadar gelirleri olduğuna bakılmaksızın herkes için uygun fiyatlı bir Berlin, AfD'yi de zayıflatır." ifadelerini kullandı.

ERALP'İN MESLEĞİ, HOBİLERİ VE AİLE YAŞAMI

Elif Eralp, en büyük öğretmeninin kim olduğu ve ondan neler öğrendiği sorusunu, "Anne babam bana, umutsuz gibi görünen durumlarda bile pes etmemeyi ve özellikle adalet için, kendi haklarım ve hedeflerim için mücadeleye devam etmeyi öğrettiler." diye yanıtladı.

Bir politikacı olarak asla para harcamayacağı şeyin ne olduğu sorusuna ise Eralp, "Ne manyetik levitasyonlu tren için ne de hiçbir sorunu çözmeyen anlamsız çitler için. Kreşlerimiz, uygun fiyatlı konutlarımız, iyi okullarımız ve çöplerden arınmış bir Berlin için daha fazla kamu parasına ihtiyacımız var, kimsenin ihtiyacı olmayan prestij projeleri için değil." karşılığını verdi.

En büyük güçleri ve en büyük zayıflıkları sorulduğunda ise Eralp, "Bir avukat olarak her şeyi çok ciddiye alıyorum. Ekibim bazen çok titiz olduğumu söylüyor. Bu doğru, ancak doğruluk da bir güç olabilir, tıpkı bazen can sıkıcı olabilen ama hedeflere ulaşmada çoğu zaman yardımcı olan azmim gibi." diye konuştu.

Eralp, ailesinin Union Berlin maçlarına gitmeyi sevdiğini ve kendisinin de oradaki atmosferi beğendiğini ancak asıl ilgisini basketbolun çektiğini sözlerine ekledi.

ELİF ERALP İLK GÖÇMEN KÖKENLİ BAŞBAKAN OLMAK İÇİN YARIŞIYOR

Özellikle konut sıkıntısı ve yükselen kiralar, seçim kampanyasının başlıca gündem maddelerinden biri oldu. Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp, seçimi kazanıp hükümeti kurması durumunda Berlin eyaletinin ilk göçmen kökenli başbakanı olacak.

AFP'nin haberine göre, Berlin eyaletinde yaklaşık 2 milyon 4 bin kişi kayıtlı seçmen bulunuyor. Çoğunluğu elde ederek hükümeti kuracak aday, şehrin belediye başkanlığı ve eyalet hükümetinin başbakanlığı görevlerini üstlenecek.

Ayrıca seçimde 16 ve 17 yaşındaki gençler ilk kez oy kullanabilecek. Yetkililer 2 bin 542 oy kullanma merkezi kurdu. Seçimde 40 bine yakın görevli bulunuyor. İlk tahminlerin, sandıklar kapandıktan sonra açıklanması bekleniyor.

MECKLENBURG-VORPOMMEN'DE SEÇİM YARIŞI

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise seçim öncesi anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD) arasındaki yarış öne çıkıyor. AfD'nin Saksonya eyaletinde ilk kez birinci gelmesinin ardından Mecklenburg-Vorpommern'de de aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği merakla bekleniyor.

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri, yalnızca eyaletlerin siyasi dengeleri açısından değil, Almanya'daki federal siyasi atmosfer bakımından da yakından izleniyor.