Berlin’de Londra taksisi! Kentte herkes onu arıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de 12 yıldır taksicilikle uğraşan Serkan Demir, özellikle engelli ve grup halindeki kalabalık yolcuları alamadığı için yeni bir arayışa girdi. Bir kış günü kent merkezinde tekerlekli sandalyedeki bir kadın yolcunun 3 saate yakın taksi beklediğini gören Demir, işini daha düzgün yapabilmek için Londra’nın meşhur taksilerinden sipariş etti. Siparişini verdiği taksi, üretici şirket olan London Electric Vehicle Company’nin ürettiği 5 bininci araç olunca, şirket CEO’su Jörg Hofmann, Londra’dan Berlin’e gelerek taksiyi Demir’e bizzat kendisi teslim etti.

Yaklaşık 1 aydır Berlin sokaklarında Londra taksisi kullanan Demir’e asıl ününü kazandıran ise Alman partisi FDP’nin genel başkanı Christian Lindner’in sosyal medya paylaşımı oldu.

BERLİN’İN EN POPÜLER TAKSİCİSİ

TV’deki bir tartışma programına Demir’in taksisiyle giden Lindner, araçla çektiği selfie’yi Instagram hesabından paylaştı ve altına “Demir’in yeni şeyleri denediği için saygıyı hak ettiği” notunu düştü. Araca ilginin kendisini şaşırttığını ifade eden Demir, yolda giderken insanların kendisine selam verdiğini ve selektör yaptıklarını hatta diğer taksilerden inerek kendi aracına bindiklerini söylüyor.

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