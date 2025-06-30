Berlin'de korkutan yangın: Gökdelen alevler içinde kaldı... Peş peşe güçlü patlamalar

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Yangının sabah 08.30 sıralarında başladığı bildirildi. Yangının başladığı gökdelende 3 güçlü patlama yaşandığı, patlamaların çevredeki binalarda da hissedildiği kaydedildi. Patlamaların yaklaşık birer dakika arayla meydana geldiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı duyuruldu.

İtfaiye sözcüsü, yangının binanın çatı kısmında başladığını doğruladı. Ancak yangının nasıl çıktığı ve neyin tutuştuğu henüz belirlenemedi. Yanıcı inşaat malzemelerinin yangının yayılmasına neden olmuş olabileceği düşünülüyor.

YANGINLA MÜCADELE İÇİN 100'DEN FAZLA İTFAİYECİ GÖREVLENDİRİLDİ

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Bild'in haberine göre, 100'den fazla itfaiyeci, sabah 08.26'da gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Haberde, söndürme çalışmalarının binanın yüksekliği nedeniyle aksadığı ifade edildi.

İlk müdahale ekipleri, merdiven boşluğundan çatıya ulaşmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine ulaşan teleskopik bomlu itfaiye aracı, 50 metre yüksekliğe kadar müdahale edebilme kapasitesiyle yangınla mücadeleye katıldı.

İtfaiye yetkilileri, şu ana kadar herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini açıkladı.

Alevlerin sardığı binanın, 115 milyon euro değerindeki "John Jahr Haus" adlı ofis ve ticaret kompleksi olduğu kaydedildi.