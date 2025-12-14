×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Berlin’de Kiev diplomasisi.... Ukrayna’ya 2027’de AB üyeliği önerisi

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna AB Üyeliği#Trump'ın Ukrayna Planı#Berlin Diplomasi Görüşmeleri
Berlin’de Kiev diplomasisi.... Ukrayna’ya 2027’de AB üyeliği önerisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 maddelik Ukrayna çözüm planı tartışılmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Bugün ve yarın ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in Berlin’de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmeleri yarın da Zelenski’nin katılımıyla Almanya, Fransa, İngiltere, AB ve NATO liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Zelenski, görüşmeler öncesinde Rusya’nın Ukrayna’yı yok etmek istediğini, Rusya’nın önceki akşam enerji altyapısına yönelik saldırısı nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığına dikkati çekti.

Gözden Kaçmasınİşte adım adım Güllü cinayeti... Anneye malkata tuzağıİşte adım adım Güllü cinayeti... Anneye malkata tuzağıHaberi görüntüle

MACARİSTAN KARŞI

AFP Ajansı’na göre Trump’ın son Ukrayna teklifi, Kiev’e 2027 Ocak ayı gibi AB üyeliği öngörüyor. Normalde AB üyeliği yıllar alan bir süreç. AB üyeliği için tüm tarafların onay vermesi gerekirken Macaristan, Ukrayna’nın olası üyeliğine Rusya’nın daha fazla tepkisini çekeceği, tarım sektöründe rakip olacağı, AB fonlarına ek külfet getireceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Gözden Kaçmasınİsrail Başbakanı’nın uykuları kaçıyor... Netanyahu’dan Türkiye karşıtı F-35 kampanyasıİsrail Başbakanı’nın uykuları kaçıyor... Netanyahu’dan Türkiye karşıtı F-35 kampanyasıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna AB Üyeliği#Trump'ın Ukrayna Planı#Berlin Diplomasi Görüşmeleri

BAKMADAN GEÇME!