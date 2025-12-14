Berlin’de Kiev diplomasisi.... Ukrayna’ya 2027’de AB üyeliği önerisi

Haberin Devamı

Bugün ve yarın ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in Berlin’de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmeleri yarın da Zelenski’nin katılımıyla Almanya, Fransa, İngiltere, AB ve NATO liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Zelenski, görüşmeler öncesinde Rusya’nın Ukrayna’yı yok etmek istediğini, Rusya’nın önceki akşam enerji altyapısına yönelik saldırısı nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığına dikkati çekti.

MACARİSTAN KARŞI

AFP Ajansı’na göre Trump’ın son Ukrayna teklifi, Kiev’e 2027 Ocak ayı gibi AB üyeliği öngörüyor. Normalde AB üyeliği yıllar alan bir süreç. AB üyeliği için tüm tarafların onay vermesi gerekirken Macaristan, Ukrayna’nın olası üyeliğine Rusya’nın daha fazla tepkisini çekeceği, tarım sektöründe rakip olacağı, AB fonlarına ek külfet getireceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.