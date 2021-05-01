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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Berlin’de hükümetin Kovid-19 salgınında izlediği politika protesto edildi

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Berlin’de hükümetin Kovid-19 salgınında izlediği politika protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler protesto edildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler protesto edildi.

Lichtenberg ilçesindeki Rathaus Parkı’nda Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla toplanan yüzlerce kişi daha sonra yürüyüşe geçti.

"Barış, özgürlük ve demokrasi" sloganları atan göstericiler, Kovid-19 tedbirlerinin eleştirildiği döviz ve pankartlar taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, maske ve mesafe kuralına uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan gösterinin düzenlendiği bölgede karşıt gösteriler yapıldı.

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