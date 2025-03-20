Berlin’de dönüm noktası: Almanya Putin’e karşı freni kaldırdı

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Alman parlamentosu önceki gün ülkenin anayasada yer alan mali kurallarını değiştirerek savunma ve altyapı için rekor düzeyde devlet borçlanmasının önünü açan tarihi bir tasarıyı kabul etti. 23 Şubat’ta yapılan seçimlerden galip çıkan Hıristiyan Demokrat Parti ve sosyal demokrat SPD anayasa değişikliği konusunda anlaştı. Son anda Yeşiller’in de destek vermesiyle ‘borçlanma freni’ diye anılan tedbirin gevşetilmesinin yolu açıldı. CDU/CSU ve SPD’nin ekonomiye, alt yapıya ve iklim korumasına yatırım için 500 milyar Euro hacimli “Özel Varlık Fonu” oluşturulması, Alman ordusu savunma sistemi, sivil koruma, Gizli Haber Alma Teşkilatları ve siber güvenlik için sınırsız borç alınabilmesi yolunu açacak ‘Borç Freninde Reform’ başlıklı anayasada değişiklik yapılmasına onay çıktı.

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YEŞİLLER DESTEK VERDİ

Federal Anayasa Mahkemesi’nin sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti’nin yeni seçilen milletvekillerinin yerine 2021 yılındaki seçimlerde göreve gelen parlamenterlerin Almanya’nın geleceğine karar vermelerine yaptıkları itirazları reddetmesi üzerine yapılan oylamaya 720 milletvekili katıldı. Üçte iki çoğunluk için gerekli 489’un üzerinde “Evet” oyuyla anayasada gereken değişiklik yapılarak borç freninin gevşetilmesinin yolu açıldı. Cuma günü Eyaletler Meclisi’nde de yapılacak oylamada CDU/CDU, SPD ve Yeşiller’in desteğiyle anayasada değişikliğe onay verilmesine kesin gözüyle bakılmakta.

MERZ: RUS SALDIRGANLIĞI KARARDA ETKİLİ OLDU

Friedrich Merz, milletvekillerine paketin temel motivasyonunun “Putin’in Avrupa’ya karşı saldırganlık savaşı” olduğunu söyledi ve Almanya’nın hemen hemen her gün Rus sabotajı olması muhtemel eylemlerle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bunların arasında kritik altyapılara yönelik saldırılar, kundaklama eylemleri, casusluk ve dezenformasyon kampanyalarının yanı sıra daha geniş kapsamlı “Avrupa Birliği’ni bölme ve marjinalleştirme girişimleri” olduğunu söyledi.