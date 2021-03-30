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HaberlerDünya HaberleriBerlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu
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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

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Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı.

Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı kaydedilen yeni yan etkiler raporunun ardından AstraZeneca aşısının 60 yaş altındaki kişilere uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bunu "ihtiyati tedbir" olarak niteleyen Kalaycı, aşı merkezlerindeki ilgili randevularında iptal edileceğini söyledi.

AstraZeneca aşısının tekrar 60 yaş altındaki kişilere vurulması için Almanya'da aşı konusunda yetkili olan Paul-Ehrlich Enstitüsü uzmanların değerlendirmesinin beklenileceği belirtildi.

Robert Koch Enstitüsünün bildirdiğine göre, Almanya'da bugüne kadar 2,7 milyon AstraZeneca aşısı yapıldı.

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