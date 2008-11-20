Berlin-Tegel Havaalanı'nda yangın çıktı

Havaalanı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yangının ülkeye kaçak olarak getirilmeye çalışılan hayvanların ya da bulaşıcı hastalık taşıdıkları tahmin edilen insanların tutulduğu ahşaptan yapılmış olan karantina bölümünde çıktığını, yangın sırasında bu bölümün şans eseri boş olduğunu söyledi.
Yangından dolayı oluşan dumandan hava trafiğinin etkilendiği, ancak herhangi bir uçuşun iptal edilmediğini belirten sözcü, yangın sırasında yaralanan olmadığı, yangının yağmura rağmen nasıl çıktığının henüz belirlenemediğini kaydetti. Yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.Almanya
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havaalanının askeri bölümünün yanında bulunan karantina yerinde çıkan yangının, askeri bölümde hazır tutulan uçaklar için tehdit oluşturmadığı belirtildi.