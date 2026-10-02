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Berlin seçimlerinde oy sayım hatası tespit edildi: Mecliste sandalye sayısı değişti

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#Berlin Seçimleri#Oy Sayım Hatası#Elif Eralp
Berlin seçimlerinde oy sayım hatası tespit edildi: Mecliste sandalye sayısı değişti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 17:10

Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimlerinde oy sayım hatası yapıldığı ortaya çıktı. Eyalette 20 Eylül Pazar günü yapılan seçimlerdeki hata sonucu meclisteki sandalye sayısı, 158'den 153'e indirildi.

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Berlin Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stephan Bröchler, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Spandau ilçesinde gerçekleşen yeniden sayım sonucunun ardından eyalet meclisinde 158 yerine 153 milletvekilinin yer alacağını açıkladı. Böylece, seçim gecesi açıklanan geçici sonuçlara göre milletvekili seçildiğini düşünen 5 aday, nihai sandalye dağılımının ardından mecliste yer alamayacak.

Hangi milletvekillerinin sandalyelerini kaybedeceğinin ise yapılan hesaplamaların tamamlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor. Alman medyasında yer alan haberlerde ise Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) her biri birer sandalye, Sol Parti'nin ise iki sandalye kaybedeceği öne sürüldü.

Eyaletteki seçim yasasına göre seçim sonucundaki tek bir doğrudan vekillik değişikliği, sadece iki aday arasındaki sonucu değil, eyalet meclisinin toplam sandalye sayısını ve diğer partilerin sandalye dağılımını da değiştirebiliyor.

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Berlin seçimlerinde oy sayım hatası tespit edildi: Mecliste sandalye sayısı değişti

Berlin eyalet seçimlerini kazanan Die Linke (Sol Parti) adayı Elif Eralp

BERLİN EYALET SEÇİMLERİ

Almanya'da 20 Eylül'de yapılan Berlin eyalet meclisi seçimlerinde, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, oylarını bir önceki seçime göre 13,4 puan artırarak yüzde 25,7 ile ilk sırayı almıştı. Eyalette ve federal hükümette iktidarın büyük ortağı olan Hristiyan Demokratlar ise 9,5 puan kaybederek yüzde 18,8 ile ikinci sıraya düşmüştü.

Berlin seçimlerinde oylarını 7,2 puan artıran Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,3 ile üçüncü sıraya yerleşirken, 4,1 puan kaybeden Yeşiller yüzde 14,3 ile dördüncü ve 6,3 puan kaybeden Sosyal Demokratlar yüzde 12,1 ile beşinci sırada yer almıştı.

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#Berlin Seçimleri#Oy Sayım Hatası#Elif Eralp

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