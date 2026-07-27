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Berlin saldırganı öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Merz#Berlin
Berlin saldırganı öldürüldü
Ahmet Külahçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de LGBT yürüyüşü ve etkinlikleri sırasında, kullandığı aracı katılımcıların üzerine sürerek bir kişinin ölümüne 29 kişinin yaralanmasına yol açan saldırgan öldürüldü.

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Önceki gün eylemi gerçekleştiren saldırgan, aracını terk ederek kayıplara karışmıştı. Berlin’in Spandau ilçesinde geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatan polis, hobi bahçelerinin bulunduğu bölgede saldırganı silahla öldürdü. Alman medyası, saldırganın 21 yaşındaki Lübnan kökenli Alman vatandaşı Abdul Ballout olduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, araçlı saldırının amacının toplumu bölmek olduğunu söyledi. Merz Berlin’de yaptığı açıklamada, “Saldırının amacı toplumumuzu bölmek. Elimizdeki en değerli şeyi, yani açık görüşlülüğümüzü ve özgürlüğümüzü elimizden almak istiyorlar” diye konuştu.

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#Almanya#Merz#Berlin

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