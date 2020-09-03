Berlin-Moskova hattında Navalni krizi

Bunun “cinayete teşebbüs” olduğunu söyleyen Merkel, Moskova’dan “tatmin edici bir açıklama beklediklerini” kaydetti. Berlin Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, “Sonuçlar şüpheye yer bırakmayacak biçimde Rus muhalif liderin zehirlendiğini göstermiştir. Laboratuvar verilerini Avrupa Birliği ve NATO ile paylaşacağız. Rusya’ya yaptırım uygulanmasını da görüşeceğiz” açıklamasını yaptı. Bu iddialara yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Navalni Almanya’ya nakledilmeden önce Rusya’da yapılan testler zehirlenmediğini göstermişti” dedi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ise Alman hükümetinin kanıt sunmadığını söyledi. 20 Ağustos’ta Tomsk şehrinden başkent Moskova’ya giderken uçakta aniden fenalaşan Aleksey Navalni hastaneye kaldırılmış, daha sonra Alman hükümetinin girişimiyle tedavi için Berlin’e sevk edilmişti.