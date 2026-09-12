Berlin-Moskova hattı gergin... 150 diplomata sınırdışı kararı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Almanya, Leipzig’deki sabotaj girişiminin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinin kesinleştiğini savunarak Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu ile Berlin’deki Rus Evi’nin kapatılacağını Moskova’ya bildirdi. Karar kapsamında söz konusu diplomatik temsilciliklerde görev yapan 150 Rus diplomatın aileleriyle birlikte Almanya’dan ayrılması talep edildi.

Gözden Kaçmasın Yapay zekâ savaşını anlamak Haberi görüntüle

Moskova ise Berlin’in herhangi bir kanıt sunmadan Rusya’yı suçladığını belirterek karara tepki gösterdi. Rus Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın tutumunu iki ülke arasındaki son kültürel bağları da koparma girişimi olarak nitelendirirken Berlin’in diğer Avrupa Birliği ülkelerini de benzer adımlar atmaya zorladığını öne sürdü.

Berlin’in kararına misilleme olarak Rusya da St. Petersburg’daki Alman Konsolosluğu ile ülkedeki Goethe Enstitüsü’nün kapatılmasına karar verdi. Böylece Rusya’da Almanya’nın yalnızca Moskova Büyükelçiliği ile konsolosluk faaliyetleri kaldı. 4 Ağustos’ta Leipzig havalimanında bulunan patlayıcı yüklü dronla sabotaj girişimine ilişkin soruşturma sonunda Almanya, 1 Eylül’de Rusya’yı olaydan resmen sorumlu tutmuştu.