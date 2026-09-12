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Berlin-Moskova hattı gergin... 150 diplomata sınırdışı kararı

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#Diplomat#Sınır Dışı#Berlin
Berlin-Moskova hattı gergin... 150 diplomata sınırdışı kararı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

Almanya ile Rusya arasındaki gerilim, Leipzig Havalimanı’nda patlayıcı yüklü bir dronla sabotaj girişiminin ardından yeni bir aşamaya taşındı. Berlin yönetimi, Rusya ile diplomatik ilişkilerini düşük seviyeye indirme kararı alırken Almanya’da görev yapan 150 Rus diplomatın aileleriyle birlikte ülkeyi terk etmesini istedi.

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Almanya, Leipzig’deki sabotaj girişiminin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinin kesinleştiğini savunarak Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu ile Berlin’deki Rus Evi’nin kapatılacağını Moskova’ya bildirdi. Karar kapsamında söz konusu diplomatik temsilciliklerde görev yapan 150 Rus diplomatın aileleriyle birlikte Almanya’dan ayrılması talep edildi.

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Moskova ise Berlin’in herhangi bir kanıt sunmadan Rusya’yı suçladığını belirterek karara tepki gösterdi. Rus Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın tutumunu iki ülke arasındaki son kültürel bağları da koparma girişimi olarak nitelendirirken Berlin’in diğer Avrupa Birliği ülkelerini de benzer adımlar atmaya zorladığını öne sürdü.

Berlin’in kararına misilleme olarak Rusya da St. Petersburg’daki Alman Konsolosluğu ile ülkedeki Goethe Enstitüsü’nün kapatılmasına karar verdi. Böylece Rusya’da Almanya’nın yalnızca Moskova Büyükelçiliği ile konsolosluk faaliyetleri kaldı. 4 Ağustos’ta Leipzig havalimanında bulunan patlayıcı yüklü dronla sabotaj girişimine ilişkin soruşturma sonunda Almanya, 1 Eylül’de Rusya’yı olaydan resmen sorumlu tutmuştu. 

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#Diplomat#Sınır Dışı#Berlin

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