Berlin Hayvanat Bahçesi’nin yeni yıl geleneği: Satılamayan ağaçlar hayvanlara veriliyor

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Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan hayvanat bahçesi yetkilileri, her yıl bir gelenek olarak satılamayan yılbaşı ağaçlarını hayvanlara veriyor. Bu yılda satılamayan ağaçlar hayvanat bahçesinin sakinlerine ikram edildi.

Berlin Hayvanat bahçesi yetkilileri açıklama yaparak satılamayan yılbaşı ağaçlarının hayvanat bahçesinin sakinlerine verildiğini ifade etti. Yetkililer, hayvanların bu ağaçları kürdan ve sırt kaşıma fırçası olarak kullandığını belirterek özellikle kemirgenlerin yılbaşı ağaçlarını çok sevdiğini açıkladı.