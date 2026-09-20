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Berlin Eyalet Başbakanı olması beklenen Elif Eralp: "Hep beraber tarih yazdık"

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#Elif Eralp#Berlin#Sol Parti
Berlin Eyalet Başbakanı olması beklenen Elif Eralp: Hep beraber tarih yazdık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 20:24

Almanya’da yapılan eyalet seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 25,8 oyla sandıktan birinci çıkan Sol Partinin Berlin Eyalet Başbakanı adayı Elif Eralp, göçmen kökenli bir kadın olarak tarih yazdıklarını belirterek, " Hepimiz bu şehrin bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu parlamentolara meclislere ekonomiye her yere girerek gösterelim ve sesimizi yükseltelim" dedi.

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Almanya’da partisi Sol Parti’nin Berlin’de sandıktan birinci çıkmasıyla Eyalet Başbakanı olmaya hazırlanan Elif Eralp seçim zaferinin ardından Türk basınından ilk olarak İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Eralp, "Tarih yazdık, çünkü ilk defa Berlin’de göçmen kökenli bir kadın bunu başardı. Bunu hep beraber becerdik, tüm Berlinlilerle beraber bütün göçmen kökenli insanlarla beraber ve herkesle beraber tarih yazdık. Çok mutluyum bunun için" diye konuştu.

Berlin Eyalet Başbakanı olması beklenen Elif Eralp: Hep beraber tarih yazdık

"HEP BERABER BERLİN’İ DAHA İYİ BİR YER YAPACAĞIZ"

Seçim sürecinde ve sandıkta oy vererek kendisine destek olanlara teşekkür eden Eralp, "Beni çok desteklediniz bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hep beraber Berlin’i daha iyi bir yer yapacağız" dedi.

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Berlin Eyalet Başbakanı olması beklenen Elif Eralp: Hep beraber tarih yazdık

 

Seçim sonuçlarını kendisine ve partisine olan güvene bağlayan Eralp hedefini açıklarken, "Berlinliler bana ve bize güvendiler Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için uğraşacağız. Şimdiden bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Berlin Eyalet Başbakanı olması beklenen Elif Eralp: Hep beraber tarih yazdık

Elif Eralp, başbakanlığa gelebilmesi için kendisini bekleyen zorlu koalisyon görüşmelerine değinerek, "Bizim için en önemli sorun kira sorunu çünkü kiralar çok fırladı. Bir sürü insan kiralarını ödeyemiyor. Bu konularla ilgili hemfikir olan partilerle, bize en yakın olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin’i daha iyi, daha ödenebilir, yaşanabilir bir şehir yapacağız" diye konuştu.

Eralp, "Ayrımcılığa karşı da beraber durmak istiyorum. Nerelerden geldik, Almanya’da çok haksızlığa uğradık. Bir sürü göçmen kökenli insan haksızlığa uğruyor ama bütün bunlara rağmen bu seçimleri kazandık. Bu çok güzel bir sinyal. Sadece Berlin, Almanya için değil bütün dünya için. Bu yüzden ben çok mutluyum. Böyle bir yere gelebileceğimizi çok umdum ve gerçekleşti" dedi.

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Berlin Eyalet Başbakanı olması beklenen Elif Eralp: Hep beraber tarih yazdık

ERALP’TEN TÜRK TOPLUMUNA VE GÖÇMEN KÖKENLİLERE ÇAĞRI

Sol Parti’nin Başbakan adayı Eralp, Türk toplumuna ve göçmen kökenlilere de çağrıda bulunarak, "Lütfen siyasete katılın, hepinize ihtiyacımız var. Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu da gösterelim. Parlamentolara, meclislere, ekonomiye her yere gidelim ve sesimizi yükseltelim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Elif Eralp, partisi tarafından düzenlenen etkinlikte "Erik Dalı" türküsü ile kutlama yaparken, partililerle birlikte halay çekti.

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#Elif Eralp#Berlin#Sol Parti

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