Berlin Duvarı’nın küçük kurbanı Çetin’in ismi parka verildi

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Berlin’de 1975 yılında, henüz 5 yaşındayken hayatını kaybeden Çetin, Batı Almanya’nın duvar sınırındaki Spree bölgesinde ölen toplam 13 kişiden biriydi. Mert Ailesi, Çetin’in 5. yaş gününü piknikte kutlamak istedi. Çetin, Spree Nehri kenarında oyun oynadığı sırada topu nehre kaçtı. Topu almaya çalışırken Çetin de suya düştü. Nehir Doğu Almanya’ya ait olduğu için askerler tarafından vurulmaktan korkan Batı Berlinliler Çetin’i kurtarmaya cesaret edemedi. Doğu Almanya’ya ait dalgıçlar olay yerine geldiğinde Çetin için artık çok geçti.