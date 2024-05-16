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Berlin Duvarı’nın küçük kurbanı Çetin’in ismi parka verildi

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#Berlin Duvarı#Kreuzberg#Çetin Mert
Berlin Duvarı’nın küçük kurbanı Çetin’in ismi parka verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 07:00

İnşa edildiği 1961’den yıkıldığı 1989’a kadar aileleri birbirinden ayıran, 42’si çocuk 136 insanın hayatına mâl olan Berlin Duvarı’nın kurbanlarından Çetin Mert’in adı, ölümünün 49. yılında Berlin Duvar Vakfı’nın girişimiyle Kreuzberg’de bir parka verildi.

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Berlin’de 1975 yılında, henüz 5 yaşındayken hayatını kaybeden Çetin, Batı Almanya’nın duvar sınırındaki Spree bölgesinde ölen toplam 13 kişiden biriydi. Mert Ailesi, Çetin’in 5. yaş gününü piknikte kutlamak istedi. Çetin, Spree Nehri kenarında oyun oynadığı sırada topu nehre kaçtı. Topu almaya çalışırken Çetin de suya düştü. Nehir Doğu Almanya’ya ait olduğu için askerler tarafından vurulmaktan korkan Batı Berlinliler Çetin’i kurtarmaya cesaret edemedi. Doğu Almanya’ya ait dalgıçlar olay yerine geldiğinde Çetin için artık çok geçti.

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#Berlin Duvarı#Kreuzberg#Çetin Mert

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