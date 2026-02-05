×
HABERLER

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda uçak kalkışları durduruldu

Güncelleme Tarihi:

#Berlin#Uçuş İptalleri#Brandenburg Havalimanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 11:56

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Havalimanı (BER), bu sabah etkili olan aşırı buzlanma nedeniyle kalkış operasyonlarını tamamen durdurdu.

BER tarafından yapılan açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle şu an itibarıyla BER Havalimanı'ndan hiçbir uçak kalkış yapamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Durumun temel nedeninin hızla donan yağmur olduğu, bu hava olayı nedeniyle uçaklara uygulanan buz çözme işlemlerinin de henüz sonuç vermediği bildirildi.

Mevcut kısıtlama sadece kalkış yapacak uçakları kapsıyor.

Halihazırda havada olan ve iniş rotasındaki uçakların havalimanına iniş yapabildiği aktarıldı. Ancak kalkışların askıya alınması nedeniyle zincirleme rötarların yaşanması bekleniyor.

Uçuşların ne kadar süreyle durdurulacağı netlik kazanmazken, BER yetkilileri yolculara, havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını ilgili hava yolu şirketlerinden kontrol etmelerini tavsiye etti.

