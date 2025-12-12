×
HABERLERDünya Haberleri

Bergama Müzesi’nde geri sayım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 07:00

ALMANYA’nın başkenti Berlin’deki dünyaca ünlü Bergama Müzesi’nin yeniden açılışı için geri sayım başladı.

Müzenin ünlü Bergama Sunağı’nın da bulunduğu orta bölümü ve kuzey kanadındaki inşaat çalışmalarının bu yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. İlk etabın 2027 baharında ziyarete açılması hedefleniyor. Bergama Müzesi’ni ‘insanlık tarihinin hazine sandığı’ olarak nitelendiren Kültür Bakanı Wolfram Weimer, kısmi açılışın ardından önümüzdeki yıllarda milyonlarca ziyaretçi beklediklerini söyledi. Ancak, müzenin tamanen açılması oldukça zaman alacak. ‘Babil İştar Kapısı’ ve ‘Alay Yolu’ gibi ikonik eserlere ev sahipliği yapan güney kanadı, tadilat çalışmaları nedeniyle en az on yıl daha kapalı kalacak. Müzenin 2037 yılında tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor. Tadilatın ilk etap maliyeti ise yaklaşık 489 milyon Euro olarak açıklandı.

