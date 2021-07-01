MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBenzin krizinin yaşandığı Lübnan'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 12 yaralı
GeriDünya Benzin krizinin yaşandığı Lübnan'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 12 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Benzin krizinin yaşandığı Lübnan'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 12 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Benzin krizinin yaşandığı Lübnan'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 12 yaralı

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani kasabasında, akaryakıt dolumu yapmaya çalışan vatandaşlar arasında çıkan kavgada 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'da haftalardır akaryakıt istasyonları önünde kuyrukların oluşmasına neden olan benzin krizi bu kez kavgaya yol açtı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Deyr ez-Zehrani'de bir akaryakıt istasyonunda benzin doldurmak isteyenler arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralandı.

Lübnanda akaryakıta büyük zam geldi
Lübnan'da akaryakıta büyük zam geldi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden yüzde 85 sübvanse ediyordu.

Ülkede haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Lübnanda halk fiyatlara tepki gösterdi
Lübnan'da halk fiyatlara tepki gösterdi

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin ülkeden yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

Ekonomi uzmanları ise Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağına dikkati çekiyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi