Bennifer boşanıyor

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile başarılı aktör Ben Affleck, rol aldıkları filmde tanışmış ve 2002 yılında nişanlanmıştı. Ancak evlenmesi beklenen çift bir yıl sonra ayrıldı. Hayranları ve medyanın ‘Bennifer’ olarak adlandırdığı ikili, yıllar önce bitirdikleri ilişkilerine yeni bir şans verdi ve eski nişanlılar 2021 yılında nikâh masasına oturdu. Ancak aradan çok geçmeden çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Mayıs ayından bu yana boşanma dedikodularını yalanlayan ikili sonunda evliliklerini bitirme kararı aldı. Çifte yakın kaynaklar Lopez ile Affleck’in boşanma belgelerini hazırladığını ancak resmi bir başvuru yapmadığını belirtti. İddiaya göre çift, son bir kez anlaşmak için masaya oturdu ancak bir sonuç çıkmadı. Lopez ile Affleck’in önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurması bekleniyor.

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MALİ SORUNLAR KRİZ YARATTI

İddialara göre, mali konularda yaşanan çatışmalar ikilinin evliliklerini krize soktu. Affleck’in geçtiğimiz aylarda birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikâneden çıkıp 100 bin dolara bir ev kiraladığı öğrenildi. Jennifer Lopez’in serveti 400 milyon dolar, Ben Affleck’in serveti ise 150 milyon dolar olarak biliniyor. Çiftin, mali konularda yaşadıkları anlaşmazlıkların evliliklerinde ciddi gerilimlere yol açtığı belirtiliyor.

GİYİMİNE KARIŞIYOR İDDİASI

Affleck ile Lopez’in giyim kuşam tercihleri yüzünden tartıştıkları öne sürüldü. Affleck, genellikle rahat giyim tarzıyla biliniyor. Kot pantolon, gömlek ve tişörtle gününü geçiriyor. Fakat Lopez, Affleck’in giyim tarzından memnun olmadığını sıklıkla dile getiriyor. Affleck’in sigara bağımlılığı da çiftin arasındaki bir başka sorun. Affleck, evlilik öncesi bu alışkanlığından vazgeçeceğini söylese de her zamankinden daha fazla sigara içmeye başladı.