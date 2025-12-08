×
Benin'deki darbe girişimi engellendi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 00:29

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkesindeki darbe girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Talon, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkesinin bugün çok ciddi bir olay yaşadığını belirterek, bir grup askerin isyan girişiminde bulunduğunu söyledi.

Kalkışmanın bastırıldığının altını çizen Talon, bu isyanın arkasındaki isimlerin cezalandırılacağını vurguladı.

Talon, durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, halka günlük aktivitelerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

Benin'de sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

