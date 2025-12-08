×
Dünya Haberleri

Benin'de darbeci askerler firar etti

Güncelleme Tarihi:

#Benin#Darbe Girişimi#Patrice Talon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 14:11

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, darbe girişiminde bulunan askerlerin firar ettiğini bildirdi. Talon, darbeci askerlerin yakalanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Talon, darbe girişiminin engellenmesinin ardından ulusal televizyonda açıklamada bulundu.

Darbe girişimine karışıp ardından firar eden askerlerin yakalanacağını belirten Talon, "Bu akıl dışı girişimin mağdurlarına ve halen kaçan isyancılar tarafından rehin tutulanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onları sağ salim bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon

BENİN'DE DARBE GİRİŞİMİ

Benin'de dün sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.

#Benin#Darbe Girişimi#Patrice Talon

