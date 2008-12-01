’Benim gibi inanmıyorsan kötüsün’ düşüncesi yanlış

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Görevden 20 Ocak’ta ayrılacak olan ABD Başkanı George Bush, Irak halkının kurtarıcısı olarak hatırlanmak istediğini söyledi. Bush, siyasilerin, kamuoyu önünde din ve inanç konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini, inançlı olmayanların da eşit derecede vatandaş olduğunu vurguladı.

Aşırı muhafazakar görüşleriyle tanınan Bush, Hıristiyanlık inancını anlatırken, ABD Başkanı olduğu her gün İncil’i okuduğunu ve başkalarının dualarından etkilendiği söyledi. İnancın, rahatlatıcı, güçlendirici ve önemli olduğunu savunan Bush şöyle devam etti:



"Siyasetçilere tavsiyem, kamuoyu önünde inanç konusunda dikkatli olmalarıdır. Siyasetçiler, din temelinde önyargılı olmamalılar. ’Benim inandığım gibi inanmıyorsan kötüsün’ düşüncesi doğru değil."



Ruhunu satmayan adam



Kongre Kütüphanesi’ne bağlı bir kuruluş için kız kardeşi Dorothy Bush Koch ile konuşma yapan ABD Başkanı, "50 milyon kişiyi özgürlüğe kavuşturan ve barışı gerçekleştiren Başkan olarak bilinmek istiyorum" dedi. Bush, şöyle devam etti:



"Siyasi sürece hizmet için ’ruhunu satmayan adam’ olarak hatırlanmak istiyorum. Washington’a bir değerler dizisiyle geldim ve de onlarla ayrılıyorum. Onlardan ödün vermeyerek zor kararların uygulayıcısı oldum."



Bush, ayrıca en büyük başarılarından biri olarak ilkokul öğrencileri arasındaki eğitim farkılığını ortadan kaldırmak için atılan adımlara dikkat çekti ve bunun sonucu olarak başarı uçurumunun daraldığını söyledi.



