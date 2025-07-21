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Bengisu rekor kırdı... 10 saatte 42 bin kulaç attı

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#Bengisu Avcı#Kuzey Kanalı#Ocean’S 7
Bengisu rekor kırdı... 10 saatte 42 bin kulaç attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 07:00

Ocean’s 7’deki Kuzey Kanalı’nı 10 saat 48 saniyede geçerek rekor kıran İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı 10 saatte 42 bin kulaç attı, Kuzey Kanalı’nı en hızlı geçen Türk oldu.

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MÜTHİŞ bir tempoyla yüzüp güçlü akıntı ve gelgitlere adeta meydan okuyan, sert rüzgârları, güçlü akıntıları ve 13 derecelik su sıcaklığı ile ünlü Kuzey Kanalı’nı rekor sürede yüzerek geçen Bengisu Avcı, kusursuz bir makine gibi çalışarak 10 saat 48 saniyede aralıksız 42 bin kulaç attı. Ultramaraton yüzücüsü Bengisu, İrlanda Bangor’dan suya girdi ve daha ilk metrelerde kendi geçiş standardı olan dakikada 62 kulacın üzerine çıktı. İnsanüstü bir tempo yakalayan İzmirli yüzücü, 12 saat sürmesi beklenen etabı, böylelikle tahminlerden iki saat önce tamamladı ve Kuzey Kanalı’nı en hızlı yüzen Türk unvanını elde etti.

OCEAN’S 7 MARATONU

Ocean’s 7, yedi açık su kanalı yüzmesinden oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir. 2008’de Yedi Zirve dağcılık mücadelesinin yüzme eşdeğeri olarak tasarlanmıştır. Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı, İngiliz Kanalı, Catalina Kanalı, Tsugaru Boğazı ve Cebelitarık Boğazı’nı içerir.

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Bengisu rekor kırdı... 10 saatte 42 bin kulaç attı

ŞİMDİ HEDEF JAPONYA

Kuzey Kanalı’nın en zorlu Ocean’s 7 parkurlarından biri olduğunu belirten milli yüzücümüz Bengisu, “Şimdiki hedefim Japonya’daki Tsugaru kanalını da başarıyla geçip Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk ünvanını almak” dedi.

 

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#Bengisu Avcı#Kuzey Kanalı#Ocean’S 7

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