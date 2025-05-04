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Bender Abbas Limanı'nda arama-kurtarma çalışmaları sona erdi

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#Bender Abbas Limanı#Patlama#İran
Bender Abbas Limanında arama-kurtarma çalışmaları sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 11:41

İran'ın Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan'da meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

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Hürmüzgan Kızılay Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son 2 günde herhangi bir yaralı veya hayatını kaybetmiş kişiye ait kalıntıya rastlanmaması nedeniyle, cumartesi akşamı itibarıyla arama ve kurtarma çalışmaları sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kayıp yakınlarından onlarca kişi dün, patlamada kaybolan yakınlarının akıbetinin belirlenmesi talebiyle limanın girişinde toplanmıştı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e çıktığını açıklamıştı.

Şu ana kadar DNA testiyle kimlikleri tespit edilen 46 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edilmişti.

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İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin yaralandığı patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

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#Bender Abbas Limanı#Patlama#İran

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