Ben olsam onları kabul etmezdim

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Çiftin kraliyet görevlerinden ayrılarak California’ya taşınmasını eleştiren Trump, bunun Kraliyet Ailesi’ne “büyük saygısızlık” olduğunu belirterek, “Ben Kraliyet Ailesi’nin yerinde olsaydım onları geri kabul etmezdim” ifadelerini kullandı. Kraliçe 2. Elizabeth ve Kral 3. Charles ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, Harry ve Meghan’ın hayranı olmadığını, Meghan’ın ise Kraliçe 2. Elizabeth ve Kral Charles’a karşı “son derece saygısız” olduğunu düşündüğünü söyledi. 2020’de kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınarak Harry ve Meghan, geçen hafta çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye döndü.