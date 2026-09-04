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Ben olsam onları kabul etmezdim

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Prens Harry#Meghan Markle
Ben olsam onları kabul etmezdim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve Meghan Markle’ın İngiltere’ye dönüşünden “memnun olduğunu” söylerken eleştirilerini de yineledi.

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Çiftin kraliyet görevlerinden ayrılarak California’ya taşınmasını eleştiren Trump, bunun Kraliyet Ailesi’ne “büyük saygısızlık” olduğunu belirterek, “Ben Kraliyet Ailesi’nin yerinde olsaydım onları geri kabul etmezdim” ifadelerini kullandı. Kraliçe 2. Elizabeth ve Kral 3. Charles ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, Harry ve Meghan’ın hayranı olmadığını, Meghan’ın ise Kraliçe 2. Elizabeth ve Kral Charles’a karşı “son derece saygısız” olduğunu düşündüğünü söyledi. 2020’de kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınarak Harry ve Meghan, geçen hafta çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye döndü.

Ben olsam onları kabul etmezdim

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#Donald Trump#Prens Harry#Meghan Markle

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