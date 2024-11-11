Ben İsa'yım dedi: Manastırda kanlı saldırı

Haberin Devamı

İspanya'nın Valensiya bölgesinde Gilet şehrinde yer alan Kutsal Ruh Manastırı'nda, bir saldırgan içeri girdi ve "Ben İsa Mesih'im. Rahipleri Öldüreceğim" diyerek çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

El Mundo gazetesinde yer alan habere göre, İspanya Sivil Muhafızları, yapılan uzun arama sürecinin ardından saldırının faili olduğu düşünülen bir kişiyi tutukladığını açıkladı.

Saldırı sonucunda 7 rahibin dövülerek öldürüldüğü ve bir rahibin hastanede yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

TARİHİ BASTON İLE SALDIRI

Bölgede yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan görgü tanığı, saldırganın saldırıyı "manastırda bulunan bir heykeldeki tarihi baston ve cam şişe kullanarak" gerçekleştirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Şu anda karakolda tutulan 46 yaşındaki fail olduğu düşünülen adamın, yarın mahkemeye çıkarılmasının beklendiği ifade edildi.

Acil Servisten yapılan açıklamada ise ölüm raporlarının yanlış olduğu, kimsenin ölmediği ancak bir kişinin durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Duyuruda, yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken beş kişinin vücudunda çeşitli derecelerde yaralanmalar meydana geldiği bildirildi.

YAŞLARI 57 İLE 95 ARASINDA

Saldırıya uğrayan rahiplerin yaşlarının 57 ile 95 arasında değiştiği, üç rahibin hastanede tedavi gördüğü, bir rahibin taburcu edildiği bilgisi duyuruda yer aldı.

Gilet Belediye Meclisi Konseyi, saldırının ardından failin tutuklandığını doğruladı ve Sivil Muhafızlar'ın gösterdiği çabalara teşekkür eden paylaşımda bulundu.

Belediye Meclisi Konseyi, halka "sükûnet ve huzur" mesajı gönderirken Gilet Belediye Başkanı Salva Costa, rahiplerin durumu hakkında bilgi almak üzere manastıra gitti.

Haberin Devamı

Taburcu edilen rahiplerden birini manastırda göremediğini ancak telefonka konuştuklarını ifade eden Belediye Başkanı Costa, "Gilet halkıyla dolaysız bir ilişkim var ve rahipleri görmek için ziyarete geldim" dedi.