Ben Gvir’den küstah adım: Ezanı yasakladı

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TEPKİ ÇEKİYOR

Polislerin cami hoparlörlerini toplamak için görevlendirildiği belirtilen Ben-Gvir, “İsrail sakinleri için tehlike haline gelen gürültüyü durdurma politikasıyla gurur duyduğunu” söyledi. Doğu Kudüs ve İsrail’in diğer bölgelerindeki Arap kasabalarının belediye başkanları bu hareketi “Ben Gvir’in Arap ve Müslüman topluluklarına karşı yeni bir provokasyonu” olarak gördüklerini ve bunun kaos ve isyana yol açabileceğini söyledi. Ben-Gvir, 2013 yılında, göreve gelmesinden çok önce bir grup aşırı sağcı aktivistle, Tel Aviv’de ezanı protesto etmişti.

TRUMP SEVİNDİRDİ

Öte yandan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD’nin Seçilmiş Başkanı Trump’ın “rehineleri bırakmazlarsa Hamas’a cehennemi yaşatacağına” dair sözlerinin kendilerini ferahlattığını söyledi. Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025’teki yemin töreninden önce Gazze’de esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaparak aksi takdirde “ağır bir bedel” ödeneceği uyarısında bulunmuştu.

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FETİH VE HAMAS GAZZE İÇİN ANLAŞTI

Mısır’ın başkenti Kahire’de Gazze Şeridi’nde savaş sonrası yönetim için müzakerelerde bulunan Filistin yönetimi ve Hamas’ın anlaştığı bildirildi. Londra merkezli haber sitesi El Arabi El Cedid, tarafların Gazze’nin yönetimini üstlenecek ortak bir komite kurma konusunda mutabakat sağladıklarını yazdı. Habere göre, komite 10 ila 15 önde gelen Filistinli figürden oluşacak. Komite, sağlık ve ekonomik hizmetleri, tarımı ve hayati altyapıyı denetlemekten sorumlu olacak. İsrail hükümetinin anlaşmayı kabul edip etmeyeceği ise belirsiz. Tel Aviv, savaş sona erdikten sonra Hamas’ın Gazze’de herhangi bir rol üstlenmesini reddediyor ve Filistin Yönetimi’ne de güvenmediğini ifade ediyor.