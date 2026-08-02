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Ben-Gvir’den Filistinli mahkûma: Burası otel değil

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#İSRAİL#Filistin#Hapishane Koşulları
Ben-Gvir’den Filistinli mahkûma: Burası otel değil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 07:00

İSRAİL’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Cezaevi’nde alıkonulan Filistinli bir kadın esirle alay etti.

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Ben-Gvir’in önceki gün sosyal medya platformu Telegram’da paylaştığı videoda, Filistinli kadına ilk etapta “nasıl hissettiğini” sorduğu görüldü. Filistinli kadının koşulların son derece kötü olduğunu, temiz su ve iyi yemeğe erişemediklerini, tıbbi tedaviden mahrum olduklarını söylemesi üzerine Ben-Gvir, “Su var aslında, görüyorum. Ama yemeklerin iyi olması gerekmiyor. Burası otel değil. Eskiden burası bir oteldi. Bugün otel değil. Suç işleyen herkes, özellikle de İsrail halkına karşı suç işliyorsa, ders çıkarmalıdır” yanıtını verdi. Filistinli esirlerin maruz kaldığı kötü şartları ve yapılan işkenceyi sık sık öven Ben-Gvir, hapishanelere de provokatif baskınlar düzenliyor. İsrail hapishanelerinde 350’si çocuk, 84’ü kadın olmak üzere 9 bin 600’den fazla Filistinli esir tutuluyor.

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#İSRAİL#Filistin#Hapishane Koşulları

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