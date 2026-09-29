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Ben-Gvir’den Aksa provokasyonu

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#İsrail#Itamar Ben-Gvir#Aksa
Ben-Gvir’den Aksa provokasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 07:00

İSRAİL’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, iki gün üst üste işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Önceki gün yaklaşık bin 700 Yahudi yerleşimcinin katıldığı baskında yer alan Ben-Gvir, Savunma Bakanı Israel Katz ile birlikte Mescid-i Aksa’ya girdi.

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İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında yerleşimcilerle birlikte ayin yapan Ben-Gvir, “Mescid-i Aksa’nın sahibi biziz” diye konuştu. Yahudiler, her yıl “bayram dönemlerini” bahane ederek bölgeye baskınlar düzenliyor. 21 Eylül’deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ile başlayan bayram dönemi, 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot (Çardaklar) Bayramı ile 3 Ekim’deki Simhat Tora (Tevrat’ın Hatmi) Bayramı ile devam edecek.

İDAMLA TEHDİT ETTİ

Öte yandan Ben-Gvir’in önceki gece yayımladığı bir videoyla yaklaşık iki hafta önce cezaevinde ziyaret ettiği Hamas üyesi Hasan Selame’yi ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Selame’nin hücresine giren Ben-Gvir, “Seni öldürmek istiyorum. Seni idam ettirmek istiyorum” tehdidinde bulundu. İsrail’de Filistinlilere idam cezası getiren yasa mart ayında kabul edilmiş olsa da, cezalar geriye dönük uygulanamıyor.

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ANKARA’DAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan önceki gün yapılan açıklamada Mescid-i Aksa’ya yönelik artan baskınlar kınandı. Açıklamada, “Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır” denildi.

 

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#İsrail#Itamar Ben-Gvir#Aksa

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