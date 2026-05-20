Ben-Gvir provokasyonu sürüyor: Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi... Aralarında Türkler de var

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesinin uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Usdud (Aşdod) Limanı’nda provokatif hareketleriyle tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aktivistlere yönelik sert müdahale ve kötü muamele anları da yer aldı.

“ÖZGÜR FİLİSTİN” SLOGANINA SERT MÜDAHALE

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı’na yaptığı ziyarete ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde bir kadın aktivistin “Özgür Filistin” sloganı attığı, İsrail polisinin ise aktivisti sert şekilde yere yatırdığı görüldü. O anlarda Ben-Gvir’in, “İşte böyle yapmak gerekiyor.” dediği duyuldu.

İSRAİL BAYRAĞIYLA TAHRİK GİRİŞİMİ

Paylaşılan görüntülerde Ben-Gvir’in, aktivistlerin bulunduğu alanda İsrail bayrağı salladığı ve “Çok yaşa İsrail” sloganları attığı görüldü.

“İsrail’e hoş geldiniz” mesajıyla yayımlanan görüntülerde, aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek toplu halde tutulduğu dikkat çekti.

78 TÜRK AKTİVİST DE FİLODAYDI

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin bulunduğu 50 teknelik Küresel Sumud Filosu’na 18 Mayıs’ta uluslararası sularda müdahale etmişti.

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filoda 78 Türk aktivistin de yer aldığı belirtildi. Alıkonulan aktivistler daha sonra İsrail’in güneyindeki Aşdod Limanı’na götürüldü.

NETANYAHU'DAN BEN-GVİR'E TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben-Gvir'in provokatif eylemlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan açıklamada, "Bakan Ben Gvir’in filo aktivistleriyle ilgili tutumu, İsrail’in değerleri ve normlarıyla bağdaşmamaktadır.İlgili makamlara provokatörleri en kısa sürede sınır dışı etmeleri talimatını verdim.” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER MÜDAHALELER YAŞANMIŞTI

Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu kapsamında, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin o saldırıda da çok sayıda aktivisti alıkoyduğu ve kötü muamelede bulunduğu belirtilmişti.