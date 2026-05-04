Ben Gvir iyice şaşırdı! Urganlı pastayla skandal kutlama

İSRAİL’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımının en büyük destekçilerinden olan ve Filistinlilere yönelik sistematik şiddetin failleri arasındaki aşırılıkçı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, 50’inci yaş gününü skandal bir törenle kutladı. Üzerinde yağlı urgan sembolü ve silahlarla süslenmiş İsrail haritası yer alan Ben Gvir’in doğum günü pastasında, “Bazen hayaller gerçeğe dönüşür” ifadesi yazılıydı. Pastadaki semboller, Ben Gvir’in İsrail meclisinden geçmesi için yoğun çaba harcadığı Filistinli mahkûmlara yönelik idam yasasına bir gönderme olarak değerlendirilirken, sosyal medyada ve insan hakları aktivistlerinden büyük tepki topladı.

URGANLI SİLAHLI PASTA

Aşırılıkçı bakanın doğum günü partisi, İsrail’in güneyindeki Aşdod kentinde bulunan bir hapishanenin yakınlarındaki Emunim yerleşim biriminde gerçekleşti. Kutlamaya üst düzey polis yetkilileri, cezaevi yöneticileri, bakanlar ve aşırı sağcı aktivistler katıldı. Ben Gvir’in üç katlı pastasının üst kısmında yer alan darağacı figürü Filistinlileri hedef alan idam yasası ve alt katındaki silah motifleri, bakanın görev süresince gevşetilen silah politikalarına gönderme olarak değerlendirildi. Etkinlikte ayrıca Ben Gvir’in eşi tarafından aynı sembolleri taşıyan ikinci bir pasta daha sunuldu.

ŞİDDET ÖVGÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı ve insan hakları savunucusu, İsrailli bakana tepki gösterdi. Filistinlilerin öldürülmesi gerektiğini daha önce de birçok kez dile getiren Ben Gvir’in bunu doğum günü kutlamalarına da taşıması “şiddet söyleminin yüceltilmesi” olarak eleştirilirken, Filistinli mahkûmlara yönelik sert politikaların toplumsal zeminde meşrulaştırılmasına hizmet ettiği vurgulandı. Aktivistler ve sosyal medya kullanıcıları, şiddetin kutlanması ile insanî değerlerin açık ihlali olarak değerlendirdi. Ayrıca üst düzey güvenlik bürokrasisinin partiye katılması İsrail siyasetinde de eleştiri konusu oldu.

TAM BİR FİLİSTİN DÜŞMANI

Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden sürülmesini isteyen Ben Gvir, radikal ve şiddet yanlısı fikirleriyle bilinen bir isim. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinde yer alarak ana akım siyasette söz sahibi olmaya başlayan aşırılıkçı bakan, “düşman” olarak gördüğü Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’nin dağıtılmasını, Gazze ve Batı Şeria’nın tamamen ilhakını savunuyor. Görevi gereği İsrail’deki polis kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu. Özellikle 7 Ekim sonrası süreçte İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik işkence, cinsel saldırı, insanlık dışı muamele gibi ciddi ihlallerin Ben Gvir’in politikalarıyla ilişkili olduğu değerlendiriliyor.

GAZZE’DE SARI HAT KALMADI

İSRAİLLİ The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze’de ateşkes sonrası çekildiği Sarı Hat’ın ötesine geçerek yeni bir kontrol alanı oluşturdu. Habere göre ordu, yaklaşık bir ay önce yardım kuruluşlarıyla paylaştığı haritada yer alan “Turuncu Hat”, İsrail ordusunun “güncellenmiş konumunu” gösteriyor. Turuncu Hat’tın, Sarı Hat’tın çok daha içinde olması, işgalin Gazze’nin içine doğru ilerlediğini ve Filistinlilerin hareket edebileceği alanın fiziksel olarak daraldığını gösteriyor. Sarı Hat’ın ötesindeki Gazze topraklarının yüzde 11’ini kapsayan Turuncu Hat, Şeridi adeta ince bir koridora hapsediyor. Filistinliler deniz ile bu askeri hat arasına sıkıştırılmış durumda. Öte yandan İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını da sürdürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada dün Gazze’deki hastanelere 2 ölü ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 830 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 345 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

FİLİSTİNLİLERİ KORUMADA ÇİFTE STANDART POLİTİKASI

İSRAİL’de Filistinli nüfusun yaşadığı kent ve kasabalarda artan şiddet olayları, “çifte standartlı polislik” ve devlet ihmali tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Son veriler, bu bölgelerde cinayet oranının 2020’de 100 bin kişide 4.9’dan son dönemde 11’e yükseldiğini, buna karşılık Yahudi toplumunda bu oranın yaklaşık 0.6 seviyesinde kaldığını gösteriyor. Artan suç oranlarıyla birlikte Filistinli yerleşimlerde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, İsrail polisinin Filistinli bölgelerde yeterli varlık göstermediği ve güvenlik hizmetlerinin sistematik biçimde zayıf kaldığı kaydediliyor. Uzmanlara göre kronik yoksulluk, işsizlik ve kamu yatırımlarındaki yetersizlik suç oranlarını artıran temel faktörler.