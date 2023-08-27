Bella Hadid ve Ben Gvir arasında Filistin atışması

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Geçen çarşamba günü İsrail’de Channel 12 kanalına bir röportaj veren Ben Gvir, kendisinin ve ailesinin Batı Şeria’daki “yollarda dolaşma” hakkının “Araplar için hareket hakkından daha önemli” olduğunu savunarak “Gerçek bu. Benim yaşam hakkım onların hareket hakkından önce gelir” demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da “kışkırtıcı” olarak nitelendirdiği bu sözler üzerine Bella Hadid sosyal medya hesabından, “Hiçbir yerde, hiçbir zaman, özellikle de 2023’te bir hayat diğerininkinden daha değerli olmamalıdır. Özellikle de sadece etnik kökenleri, kültürleri ya da saf nefretleri nedeniyle” mesajını paylaşmıştı.

‘GÜNAYDIN İSRAİL DÜŞMANI’

İsrailli Bakan, Hadid’in eleştirisine alaycı bir yanıt verdi. Twitter’dan “İsrail düşmanı Bella Hadid’e günaydın” mesajını paylaşan Ben Gvir, “Özür dilemiyorum ya da yorumlarımı geri almıyorum. 1000 kez tekrarlayacağım” ifadelerini kullandı. Filistinli bir babanın ABD’de doğan kızı olan Hadid, Filistin sorunu bağlamında İsrail’i şiddetle eleştiren, aktivist bir isim.