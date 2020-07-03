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Haber Giriş: 03.07.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Belgrad'da ohal ilan edildi

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Belgrad'da ohal ilan edildi
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da koronavirüs vakalarının artması üzerine ohal ilan edildi.

Sırbistan’da koronavirüs vaka sayısında artış yaşanmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic, gece saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında alınan yeni önlemleri açıkladı.

Sırbistan hükümeti, başkent Belgrad’da olağanüstü hal (ohal) ilan etti. Yetkililer, vakaların artışını yavaşlatmak için çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Belgrad’da yaşayanlara kapalı kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi, kulüplerin ve kafelerin çalışma saatleri kısaltıldı 100’den fazla kişinin de bir araya gelmesi yasaklandı.

Sırbistan’daki koronavirüs vakaları Mayıs ayından bu yana artış gösteriyor.

Futbol maçları, festivaller ve parlamento seçimlerinin vaka sayısındaki artışa neden olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz hafta, Savunma Bakanının da aralarında bulunduğu çeşitli üst düzey yöneticilerde korona virüs tespit edilmişti.

Bu yöneticiler, haziran ayının sonunda düzenlenen bir kutlamaya katılmıştı.

Sırbistan’a bugüne kadar 15 bin 195 korona virüs vakası görülürken, 287 kişi de hayatını kaybetti.

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