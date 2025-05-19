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Belgrad'da kritik görüşme! 'Türkiye kilit bir aktör'

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Sırbistan
Belgradda kritik görüşme Türkiye kilit bir aktör
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 16:12

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Sırp lider, Bakan Fidan ile görüşmesinin ardından "Türkiye, sahip olduğu büyük etki gücüyle tüm bölgenin istikrarı açısından kilit bir aktör konumundadır" açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından Belgrad'da kabul edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Bakan Fidan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vucic, yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Vucic, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin yoğun siyasi diyalog ile ekonomiden enerjiye, turizmden kültür ve eğitime kadar her alanda kapsamlı işbirliğiyle karakterize edildiğini kaydederek, şunları dile getirdi:

Görüşmemizin bu ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına eminim. Türkiye'nin 2027 yılında Belgrad'da düzenlenecek EXPO'ya katılımını teyit etmesinden özellikle memnuniyet duyuyorum. Bu karar, güçlü ortaklığımızın ve karşılıklı güvenimizin somut göstergesidir. Sırbistan, Türkiye ile olan ilişkilerine özel önem atfetmektedir. Türkiye, sahip olduğu büyük etki gücüyle tüm bölgenin istikrarı açısından kilit bir aktör konumundadır."

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Sırbistan

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