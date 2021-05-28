Belgesel ekibi ortaya çıkarmıştı... 53 yıllık cinayet yine çözülemedi

İngiltere’de seri katil Fred West hakkında belgesel hazırlayan ekip tarafından West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan ve Mary Bastholm'a ait olduğu düşünülen kanıtlar 53 yıl sonra bulunmuştu. Polis tarafından Mary’nin çalıştığı restoranın bodrum katında başlatılan kazının tamamlandığı ve insan kalıntısının bulunmadığı açıklandı.

Gloucester polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Hiçbir insan kalıntısı veya eşya bulunmadı. TV prodüksiyon şirketi tarafından fotoğraflanan mavi malzeme tanımlanmadı, ancak gömülü olan bir boruya bağlı olabileceğini tespit ettik” ifadeleri yer aldı.

Bodrum katında 6 noktaya odaklanıldığı, her bir alanın adli birim tarafından dikkatle incelendiği ve kazılan her şeyin sahada analiz edilip, tüm faaliyetlerin titizlikle kayda alınıp fotoğraflandığı bildirildi.



“MARY’NİN BULUNAMAMASI NEDENİYLE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden konuyla ilgili olarak, soruşturma üzerinde çalışan herkesin Mary’nin bulunamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve Mary’nin ailesinin üzüntüsünü paylaştığını belirtti. Holden, “Mary’nin restoranın bodrum katına gömülmediğinden eminim ve bu yerin ihtimaller dışında kalmasının, ailesine küçük de olsa biraz rahatlık getireceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Holden, belgesel hazırlayan ekip tarafından sunulan bilgilerin önemli ve bu bağlamda yapılan kazı çalışmasının yerinde ve orantılı olduğunu da vurguladı.



MARY’NİN AİLESİ: HALA ÇOK ÜZGÜNÜZ

Öte yandan polisten yapılan açıklamada, Mary’nin ailesinin ifadelerine de yer verildi. Aileden yapılan açıklamada, “Mary bulunamadığı için hala çok üzgünüz. Bu süreç boyunca açık fikirli olduk ve artık restoranın ihtimaller dışında olduğunu biliyoruz. Ancak Mary’nin bir gün bulunacağına dair biraz umut besleyebiliriz” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca polis, kazının yapıldığı restoranın tadilat çalışmalarının tamamlanmasından sonra sahiplerine iade edileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci ve spiker Sir Trevor McDonald ve ekibi, 1960’lı yıllarda 12 kişiyi öldürdüğü kanıtlanan seri katil Fred West ve eşi Rose hakkında West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan Mary Bastholm'un kaçırılmasına odaklanan belgesel çekimi yaptıkları mekanda, katilin kurbanı olduğuna inanılan ama cesedi bulunamayan genç kıza ait kanıt buldu. Olay yerine çağrılan polis, 53 yıl sonra Mary Bastholm’un (15) cesedini bulmak için mekanda kazı başlattı.



Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden basına yaptığı açıklamada "Bu, yıllar içinde halkın büyük ilgisini çeken bir davada önemli bir gelişme olabilir. Bize sağlanan bilgilere dayanarak, bunu, Mary Bastholm davasında yeni ve potansiyel olarak önemli bir kanıt olarak görüyoruz” dedi.



MARY BASTHOLM’UN KAYBOLMASI

Gloucester’daki restoranda garson olarak çalışan ve aynı zamanda öğrenci olan Mary Bastholm, 6 Ocak 1968’te otobüs beklerken kaybolmuş ve bugüne kadar genç kıza dair herhangi bir iz bulunamamıştı. Polis, genç kızın, seri katil Fred ile eşi Rose West’in kurbanı olduğunu düşünmüş fakat kızın cesedi bulunamamıştı.

Polis, 1994 yılında Fred ve eşi Rose West’in 12 kişiyi öldürdüklerini kanıtlamış ve çifti, toplamda 20’ye yakın kadının ölümünden sorumlu tutmuştu. Fred West, 1995 yılında 12 cinayeti itiraf ettikten sonra hücresinde intihar etmiş ancak eşi Rose ise masum olduğunu savunmuştu. Rose West, hali hazırda hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

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