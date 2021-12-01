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Belgeler sızdı, Çin'in 'Uygur yalanı' deşifre oldu

#Dünya#Çin#Uygur
Belgeler sızdı, Çinin Uygur yalanı deşifre oldu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in batısındaki Sincan bölgesinde batılı hükümetlerin 'soykırım' olarak tanımladığı şeyle ilk kez doğrudan bağlantılı olduğuna işaret eden belgeler sızdı.

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Çin'in Uygurlara yönelik acımasız baskısının merkezindeki toplama kampları sıza belgeler ile gündemde.

317 sayfalık yeni belgeler Uygurlara yönelik insanlık dışı uygulamaların doğrudan hükümet tarafından verdiğine işaret ediyor.

Söz konusu belgeler Çin Komünist Partisi üyesi üst düzey isimlerin Uygur için toplama kampları kurulması, zorunlu çalıştırılması ve kısırlaştırılması gibi baskıcı uygulamaların emrini verdiği bilgisine ev sahipliği yapıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu üst düzey isimler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de yer alıyor.

Belgeleri inceleyen Alman akademisyen Adrian Zenz belgelerin Çinli liderlerin Uygur zulmündeki rolünün daha büyük olduğuna işaret ettiğinin altını çizdi.

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Zeng'in incelemesi sonrası Xi ve diğer üst düzey isimler tarafından verilen emirlerin bölgedeki görevliler tarafından uygulandığı bilgsine ulaşıldı.

Örneğin Xi'nin 2014 yılında yaptığı 'Nüfus oranı ve nüfus güvenliği, uzun vadeli barış ve istikrar için önemli temellerdir' açıklaması sonrası Sincan'daki Uygur kadınlarını hedef alan zorla kısırlaştırma ve doğum kontrol kampanyalarının başladığı belirtiliyor.

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Xi, doğum kontrol politikalarının 'tüm etnik gruplar için eşit' hale getirilmesi gerektiğini de belirtti.

Bu tabir daha sonra Sincan Sağlık Komisyonu tarafından Uygur nüfusu arasındaki doğum oranlarını düşürmenin ana amacı olarak lanse edildi.

Dr Zenz, 'Belgeler Xi Jinping ve Başbakan Li Keqiang'in doğrudan ve dolaylı olarak daha sonra uygulanan politikaları talep ettiğini gösteriyor' dedi.

 

 

 

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#Dünya#Çin#Uygur

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