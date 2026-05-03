Belediyenin dev konut projesine tek başına direniyor: 'Buradan çıkmam!' Tüm planı altüst etti

İngiltere’nin Greater Manchester bölgesindeki Hyde’da yaşayan 76 yaşındaki Alan French, belediyenin büyük konut projesine karşı direniyor. French’in yaşadığı iki odalı müstakil bungalov, Far Meadow Çiftliği olarak biliniyor ve geniş kırsal alanın ortasında yer alıyor.

Emekli bahçıvan ve tanınmış bir atçılık hakemi olan French, burayı “ömrünün sonuna kadar yaşayacağı ev” olarak görüyordu. Ancak Tameside Belediyesi’nin 2016’da duyurduğu Godley Green Garden Village projesi, hayatını tamamen değiştirdi.

Projeye göre Hyde ile Hattersley arasında, daha önce yeşil kuşak içinde kalan yaklaşık 1035 dönümlük alanda iki yeni yerleşim kurulacak. Plan kapsamında toplam 2 bin 150 konut, yeşil alanlar, oyun parkları, ilkokul, spor sahaları ve sağlık tesisleri yapılması hedefleniyor.





EVİNİ TERK ETMİYOR



Belediye, proje alanındaki bazı arazi sahipleriyle anlaşmaya vardı. Ancak Alan French, kendisine yapılan teklifi kabul etmedi. French, şimdi zorunlu kamulaştırma kararıyla karşı karşıya kalmaktan korkuyor.

French, geçmişte ailesinin iki kez benzer süreçler yaşadığını anlattı. Çocukluk evi olan Barrak Hill Farm’ın 1954’te kamulaştırıldığını, daha sonra üzerine konutlar yapıldığını söyledi. 1960’larda ise büyükannesinin evinin yol genişletme çalışmaları için alındığını, ardından bölgede bir otopark yapıldığını belirtti.

Bu nedenle yeni projeyi duyduğunda büyük bir endişe yaşadığını söyleyen French, “Hayatım bu kamulaştırma kararlarıyla geçti. Bu kez onlara açıkça hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim” dedi.

French, yaklaşık 40 dönümlük arazideki evinde 5 atı, 2 tavuğu, 2 ördeği ve 4 güverciniyle yaşadığını belirterek, “Manzaramı seviyorum. Bahçemde oturup dışarı bakmaktan keyif alıyorum. Burası benim küçük dünyam. Belediyenin bunu yok etmeye çalışması üzücü” ifadelerini kullandı.







BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Projeye karşı çıkan tek kişi Alan French değil. 68 yaşındaki emekli süt çiftçisi Anne Tym de eşiyle birlikte yaşadığı Brookfold Farm’daki yaklaşık 36 dönümlük arazisini vermek istemiyor.

Tym, eşinin doğduğundan beri bu evde yaşadığını, kendisinin de 40 yıldır aynı yerde olduğunu söyledi. “Eğer bir konut sitesinde yaşamak isteseydim, zaten orada yaşardım. Burası benim arazim, neden ayrılmak zorunda kalayım?” sözleriyle projeye tepki gösterdi.

Godley Green Garden Village projesi, ilk başvurunun yapıldığı 2021 yılında 4 binden fazla itiraz aldı. Bölgede kurulan Save Tameside Greenbelt adlı kampanya grubu, projenin yerel halkın itirazlarına rağmen ilerletildiğini savunuyor.

Grubun temsilcilerinden Claire Elliott, “İnsanlar öfkeli. Bize bunun bir toplum projesi olduğu söylendi ama binlerce kişi itiraz etti. Kendimizi hiç dinlenmemiş gibi hissediyoruz” dedi.

French’in arazisinde atını barındıran Sue Hartley ise sürecin insanları belirsizlik içinde bıraktığını söyledi. Hartley, “İnsanların evleri konusunda yıllarca endişe içinde bekletilmesi adil değil” diyerek tepki gösterdi.

BELEDİYE SAVUNUYOR



Tameside Belediyesi ise projenin bölgede konut ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacağını savunuyor. Belediye lideri Eleanor Wills, Godley Green’in farklı yaş ve gelir gruplarına hitap eden konutlar sunacağını belirterek, projenin dikkatle hazırlandığını söyledi.

Projeyi yürüten MADE Partnership’in yöneticisi Stephen Kinsella da yeni yerleşimin yeşil alanlar ve sosyal tesisler etrafında planlandığını ifade etti.

Tameside Belediyesi ve MADE tarafından yapılan ortak açıklamada ise şu ana kadar hiçbir zorunlu kamulaştırma kararının aktif olarak yürütülmediği ya da çıkarılmadığı belirtildi. Açıklamada, arazi sahipleriyle görüşmelerin sürdüğü ve sürecin “adil ve şeffaf” biçimde ilerletileceği savunuldu.

Ancak Alan French için bu açıklamalar henüz yeterli değil. 76 yaşındaki çiftçi, yazılı bir güvence almadığını ve evinden çıkarılma korkusuyla yaşamaya devam ettiğini söylüyor. Projenin ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.