Belediye başkanına 'Ölüler günü'nde suikast

Meksika’nın Michoacan eyaletinde, Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodriguez’in, "Ölüler Günü" kutlamaları sırasında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meksika Federal Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, saldırganın olay yerinde güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Michoacan Savcısı Carlos Torres Pina, Rodriguez’in cumartesi gecesi kentin tarihi meydanında düzenlenen etkinlikte vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıda bir belediye meclis üyesi ile koruma görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıda kullanılan silahın, bölgede faaliyet gösteren rakip suç örgütleri arasındaki iki silahlı çatışmayla bağlantılı olduğu kaydedildi.