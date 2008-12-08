Belediye başkanı kendisini zincirledi

Reha ERUS/ ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya’da La Repubblica Gazetesi’nin kendisi hakkında yalan ve kasıtlı haber yazdığını öne süren Floransa Belediye Başkanı Leonardo Domenici, protesto için kendisini gazetenin önüne zincirledi.

Floransa yakınlarında ki Castello bölgesinde ki 80 hektarlık araziye yeni spor kompleksi inşaatı için yapılan ihaleye, kurmayları ile birlikte fesat karıştırdığı öne sürülen merkez solcu Domenici, önceki gün yaptığı eylem sırasında bir basın toplantısı da düzenledi. Elleri arasında tuttuğu "Gururlu ve haysiyetli savunmaya evet" yazılı pankartla medyanın kendisine haksızca saldırdığını öne süren Domenici, gerekirse aynı eylemi Roma’daki Başbakanlık Sarayı önünde de yapabileceğini dile getirdi. Domecini basın toplantısının ardından zinciri çözdü.